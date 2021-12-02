37 ضبط مخالفة في أسواق الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة 37 ضبط مخالفة صحية وإشغالات في أسواق مدينة الحسكة خلال الأسبوع الحالي.

وأشار رئيس الدائرة باسل عباوي لمراسل سانا إلى أن دوريات الرقابة التابعة للدائرة ومن خلال الجولات اليومية على أسواق مدينة الحسكة والمحال التجارية والمطاعم نظمت 12 ضبط مخالفة صحية لعدم التقيد بالشروط الصحية وعدم الاعتناء بالنظافة العامة والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا إضافة إلى 25 ضبط إشغالات للأرصفة والطرق من قبل أصحاب البسطات والمحال التجارية.

وكانت الدائرة نظمت خلال الأسبوع الماضي 57 ضبط مخالفة صحية وإشغالات كما أتلفت كميات من اللحوم لعدم صلاحية استهلاكها وذلك في أسواق مدينة الحسكة.