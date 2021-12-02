عبد اللهيان: مباحثات فيينا جارية بجدية مع أولوية رفع الحظر

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن مباحثات فيينا جارية بجدية والوفد الإيراني يتابع مفاوضات منطقية وقوية ورصينة وهادفة.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن عبداللهيان قوله في تغريدة له على موقع تويتر إن مباحثات فيينا جارية بجدية مع أولوية أساسية وهي رفع الحظر إن أبدى الغرب حسن النوايا فإن الاتفاق الجيد في متناول اليد.

وأضاف عبد اللهيان أن الوفد الإيراني يتابع مفاوضات منطقية وقوية ورصينة وهادفة للوصول إلى نتيجة مشيرا إلى أن ثمة اتصال يومي مع كبير المفاوضين الإيرانيين كما أن مفاوضات الخبراء مستمرة أيضاً.

وكان عبد اللهيان أكد أمس أن بلاده دخلت فى مباحثات فيينا مع مجموعة أربعة زائد واحد بجدية وحسن نوايا وتسعى للوصول إلى اتفاق جيد.