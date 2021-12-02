عرض (البروفيسور.. كاهن الحقيقة) في ثالث أيام مهرجان حمص المسرحي

حمص-سانا

قدمت فرقة سوا المسرحية على مسرح قصر دار الثقافة في حمص مساء اليوم عرض “البروفيسور.. كاهن الحقيقة” تأليف وإخراج “رواد إبراهيم” وذلك ضمن مهرجان حمص المسرحي الرابع والعشرين الذي يقيمه فرع نقابة الفنانين بحمص.

وتناول العرض واقع المثقف والمفكر صاحب العلم والمعرفة والعقل النير الذي يحاول تغيير الواقع والمجتمع نحو الأفضل لكنه يصطدم بالمعوقات والأشخاص السلبيين وأصحاب النفوذ وبمحاولاتهم تشويه الحياة بأكملها.

وتحدث “إبراهيم” مخرج العمل عن أهمية مشاركة فرقة سوا بمهرجان حمص لكونه مناسبة لاستعراض النتائج والفكر لدى فئة الشباب معتبراً أن ما تقدمه الفرق اليوم هو استمرار لرسالة المسرح وما قدمه كبار المسرحيين على الخشبة.

من جانبه رأى “أمين رومية” رئيس فرع نقابة الفنانين في حمص بأن الحضور الجماهيري يعطي انطباعاً إيجابياً وهذا ما اتسمت به العروض التي قدمت حتى الآن مشيراً إلى أن مهرجان حمص المسرحي منذ انطلاقته أسس جيلاً كاملاً عاشقاً للمسرح واستقطب الشباب لما يخلقه من حالة ثقافية وفكرية ومعرفية.

ورغم أن العروض التي تقدم الآن ليست بسوية عروض الدورات السابقة من المهرجان في مختلف النواحي وفقاً لرأي الصحفي والمسرحي “محمد خير الكيلاني” فإن مهرجان حمص المسرحي ما يزال من أهم المهرجانات في سورية قدم عبر سنواته العديد من الأعمال لكبار المخرجين والممثلين تاركاً لمدينة حمص إرثاً فنياً وثقافياً مهماً.

الممثل “علي الصالح” المؤدي لدور المثقف ذكر أنه لأول مرة يقف على خشبة المسرح تلك الخشبة التي حلم الوقوف عليها منذ الصغر مشيراً إلى دور الشباب في دعم الحركة المسرحية وبأن المهرجان يشكل فرصة للموهوبين.

ويشهد يوم غد عرضاً مسرحياً لفرقة فرع اللاذقية لنقابة الفنانين بعنوان “ليلة لم تحدث” تأليف عبد النبي الزيدي واخراج هاشم غزال.

مثال جمول

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