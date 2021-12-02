حفل توقيع مجموعة قصصية لكتاب من الأطفال تشجيعاً لمواهبهم

السويداء-سانا

إبداعات باقة من الأطفال الموهوبين لاقت طريقها إلى النشر ضمن مجموعة قصصية استضاف حفل توقيعها اليوم قصر الثقافة بمدينة السويداء.

المجموعة التي حملت عنوان “أقلام صغيرة” جرت طباعتها عن طريق دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ضمن كتاب مصور من 32 صفحة من القطع الوسط ضم تسع قصص كتبها ستة أطفال موهوبين تراوحت أعمارهم بين 9 14 عاما هم مروة الظللي وشام القنطار واوس نعيم ومايا أبو أحمد وتالا شقير وأنس العضيمي كنتاج ورشة تدريبية لمجموعة من الاطفال.

منسقة دائرة العلاقات المسكونية والتنمية دلع العازار ذكرت أن الفكرة بدأت بمركز الرعاية الاجتماعية التابع للدائرة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث تم تنفيذ ورشة تدريبية منذ ستة أشهر لسبر ما بداخل كل طفل كي يبدع بطريقته وكان الناتج مجموعة قصص هادفة توعوية موجهة لباقي الأطفال كي يتعلموا من الحياة وتزداد ثقتهم بأنفسهم على أمل أن يكونوا مشروع كتاب كبار مستقبلاً.

منسقة منطقة السويداء بدائرة العلاقات المسكونية والتنمية راغدة الأشهب لفتت إلى أن الفعالية تسعى لتعزيز دور الكتاب والقراءة والإبداع عند هذا الجيل في ظل هيمنة الانترنت.

المتطوعة بقسم حماية الطفل والدعم النفسي في دائرة العلاقات المسكونية والتنمية نغم المحيثاوي ذكرت أنه تم استهداف الأطفال بمجموعات مركزة بالبداية وبعدها بجلسات توعية ليتم في النهاية انتقاء مجموعة من الأطفال هم الأقدر على كتابة القصة مع الحفاظ على بصمة الطفل فيها.

ربيع نعيم والد الطفل أوس لفت إلى أن تجربة ابنه هي الأولى في الكتابة وأن طباعة القصة التي الفها وتلقي كل هذا الدعم والاهتمام تخلق لديه حافزا أكبر وتشجعه كي يجتهد ويطلع ويكتب أكثر.

الطفلة مايا أبو أحمد وجدت أن الفرصة التي قدمتها الدائرة لها تمثل خطوة أولى في طريقها نحو الكتابة آملة أن تطور من مهاراتها وثقافتها في المستقبل .

ديار نصر

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