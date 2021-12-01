تسجيل أول إصابة بأوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية

نيويورك-كوبنهاغن-سانا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن تسجيل أول إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون وهي أول حالة تسجل في الولايات المتحدة .

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البيان المشترك الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة العامة في سان فرانسيسكو أن الشخص الذي تم اكتشافه مع المتغير كان مسافراً وعاد من جنوب إفريقيا الشهر الماضي وهو يخضع للحجر الصحي الذاتي مشيراً إلى أنه تم الاتصال بجميع المخالطين القريبين وأثبتت نتائج الاختبارات أنهم سلبيون.

وفي الدنمارك أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بمتحور أوميكرون ما يرفع إجمالي الإصابات بهذه السلالة في البلاد إلى 6 حالات.

وكانت رصدت الدنمارك 5120 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وتم اكتشاف المتحور أوميكرون لأول مرة في جنوب إفريقيا تلا ذلك رصده في عدد من الدول وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه “مقلق”.

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