SCS-NET
الشريط الأخباري

الصحة: تسجيل 97 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 100 حالة ووفاة  6 حالات

2021-12-01

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 100 حالة ووفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس .

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 48267 شفيت منها 29272 حالة وتوفيت 2755 حالة .

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام: https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تسجيل أول إصابة بأوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية

نيويورك-كوبنهاغن-سانا أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن تسجيل أول إصابة جديدة بمتحور فيروس …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved