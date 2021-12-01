الصحة: تسجيل 97 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 100 حالة ووفاة  6 حالات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 100 حالة ووفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس .

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 48267 شفيت منها 29272 حالة وتوفيت 2755 حالة .

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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