مسابقات ثمرة الخيال للقراءة تتوج الفائزين بجولتها الثالثة

السويداء-سانا

ثلاثة شبان يافعين قطفوا ثمرة جهدهم على مدى عدة أشهر عبر حلقات القراءة للشباب واليافعين بجولتها الثالثة في مديرية ثقافة السويداء التي أعلنت نتائجها اليوم.

وتوج حفل إعلان الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى ضياء غانم وليليان غانم ويارا أبوراس الذي أقيم على مسرح قصر الثقافة في المدينة فعالية ثمار الخيال التي أطلقها فريق مهارات الحياة في قسم ثقافة الطفل بالتعاون مع مديرية الثقافة وتجمع حكايا الفني منذ بضعة أشهر بهدف التشجيع على القراءة والمطالعة.

وقدم المشاركون في الحفل قراءات أدبية ومناقشات متعلقة بالكتب التي قرؤوها أمام لجنة التحكيم.

وتقوم فكرة المسابقة على تقديم كل قارئ ملخصاً للكتاب الذي اختاره عبر جلسات متعددة بحيث يتوجب عليه الدفاع عن رؤيته ومناقشتها مع لجنة التحكيم التي تتوقف على مستوى تطور القراء.

صاحب فكرة الفعالية والمشرف عليها الكاتب منصور حرب هنيدي أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن ثمار الخيال فعالية ثقافية نوعية تهدف إلى التشجيع على القراءة وتم تخصيص أنشطتها في الأشهر السابقة لمطالعة المسرحيات والروايات العالمية حيث تستلهم فكرتها من نظام العد الستيني في تقسيم الزمن والدائرة وضمت 36 شاباً وشابة موزعين بين 25 مشاركاً أصلاء و 12 بدلاء قسموا على 4 حلقات قراءة افتراضية ضمت الأولى الذين يقرؤون كتاباً واحداً شهرياً والثانية اثنين والثالثة ثلاثة والرابعة أربعة فأكثر مع تصميم بوابات تتيح للقراء الانتقال فيما بينها وصولاً إلى مركز كرسي القارئ الذهبي.

واعتبر مدير تجمع حكايا عضو لجنة التحكيم المخرج رفعت الهادي أن الفعالية مساهمة في صنع وعي وثقافة لدى جيل الشباب منوهاً بتطور الطلاب المشاركين من مرحلة إلى أخرى.

ونوه عضو اتحاد الكتاب وعضو لجنة التحكيم في المسابقة محمد طربيه بالسوية العالية التي يمتلكها المتسابقون في تقديم عروضهم وقراءاتهم للكتب الروائية وغير الروائية.

وأوضحت منسقة فريق مهارات الحياة مسؤولة ثقافة الطفل في السويداء ديالا الملحم أن الفعالية تنمي مهارات اليافعين وترعى مواهبهم وتشجعهم على القراءة وخاصة في ظل هذه الظروف التي حاولت فيها بعض العقول المظلمة بث سمومها ما يثبت قدرة شبابنا على البناء والإبداع.

ووجد طالب الثانوية العامة ضياء غانم الحاصل على مرتبة القارئ الذهبي أن مشاركته فتحت له آفاقا جديدة وأعطته مجالاً أوسع للقراءة من خلال المناقشة مع لجنة التحكيم فضلاً عن الهدف الأسمى والذي يتمثل بالتشجيع على القراءة.

ديار نصر