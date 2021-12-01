الصحة العالمية: نقص التلقيح يشكل أرضية ملائمة لمتحورات جديدة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه خليطاً ساماً بسبب عدم كفاية التلقيح ضد كوفيد 19 ما يشكل أرضية ملائمة لظهور المتحورات الجديدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله إن “لدينا خليطاً ساماً من ضعف تغطية اللقاح ومستوى الفحوصات المنخفض وهو أمر ملائم جداً لتكاثر المتحورات” مشيراً إلى أن نهاية الوباء ليست مسألة حظ وإنما مسألة خيار.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق من احتمال حدوث نقص حاد في المحاقن الطبية يصل إلى مليارين في العام القادم 2022 نتيجة حملات التحصين ضد فيروس كورونا.