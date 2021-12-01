SCS-NET

الحرارة حول معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً

2021-12-01

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً في أغلب المناطق وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة

دمشق                   16/5

المنطقة الجنوبية       17/7

المرتفعات الجبلية      9/1

المنطقة الوسطى      15/5

المنطقة الساحلية     21/12

المنطقة الشمالية      15/5

منطقة الجزيرة           14/4

المنطقة الشرقية      18/5

منطقة البادية          17/5/.

انظر ايضاً

10 وفيات وأكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا في لبنان

بيروت-سانا سجلت وزارة الصحة اللبنانية 10 حالات وفاة و 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved