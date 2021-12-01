الحرارة حول معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً في أغلب المناطق وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة

دمشق 16/5

المنطقة الجنوبية 17/7

المرتفعات الجبلية 9/1

المنطقة الوسطى 15/5

المنطقة الساحلية 21/12

المنطقة الشمالية 15/5

منطقة الجزيرة 14/4

المنطقة الشرقية 18/5

منطقة البادية 17/5/.