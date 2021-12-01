جرائم الاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر الماضي.. خمسة شهداء بينهم طفلان و133 مصاباً و199 معتقلاً و16 اقتحاماً للأقصى

القدس المحتلة-سانا

تتواصل جرائم واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم وسط صمت دولي شجع الاحتلال على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات.

ووثقت وكالة وفا في تقرير لها انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في أغلب المناطق الفلسطينية خلال تشرين الثاني المنصرم من عمليات قتل واعتقال وهدم منازل إضافة إلى اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك وتوسيع عمليات الاستيطان لتهويد المدينة المقدسة.

ورصد التقرير استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلان وإصابة 133 مواطناً واعتقال 199 آخرين كحصيلة لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر الماضي.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال قتلت برصاصها خمسة فلسطينيين بينهم طفلان هما محمد دعدس في نابلس وعمر أبو عصب في القدس المحتلة إضافة إلى صدام بني عودة في طوباس وفادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط والأسير سامي العمور من قطاع غزة.

وسجل التقرير إصابة 133 مواطناً بينهم 3 أطفال توزعت إصاباتهم بين 11 إصابة بالرصاص الحي و69 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و53 إصابة بالكسور والرضوض والحروق باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار التقرير إلى اعتقال قوات الاحتلال 199 فلسطينياً في رام الله والبيرة والقدس المحتلة والخليل وجنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وبيت لحم.

وفيما يتعلق بالانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمقدسات بين التقرير أن 3629 مستوطناً اقتحموا أكثر من 16 مرة خلال الشهر الماضي ساحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وذلك في محاولة لتهويده كما اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف في نابلس ما أسفر عن عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي برصاص قوات الاحتلال التي وفرت الحماية لهم.

كما رصد التقرير إعلان سلطات الاحتلال إقامة 11 ألف وحدة استيطانية جديدة على الأقل وتجريف مئات الدونمات والاستيلاء عليها واقتلاع وتكسير أكثر من 545 شجرة مثمرة إضافة إلى 54 جريمة هدم للمنشآت السكنية والزراعية والتجارية و56 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم و18 انتهاكاً بحق الصحفيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وسط صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

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