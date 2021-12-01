بمناسبة اليوم العالمي للإيدز… فعالية توعوية بسبل الوقاية منه وطرق العلاج في حلب

حلب-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز الذي يصادف الأول من كانون الأول من كل عام أقامت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم فعالية توعوية بسبل الوقاية من المرض وطرق العلاج وذلك في فندق شهبا حلب.

وأكد الدكتور زياد الحاج طه مدير صحة حلب في كلمة له أن المعطيات أظهرت انخفاض معدلات الإصابة بمرض الإيدز في سورية إقليميا وعالمياً حيث بلغ العدد التراكمي للحالات المكتشفة منذ عام 1987 حتى اليوم 1090 حالة منهم 351 حالة لغير سوريين.

وبين أن فيروس نقص المناعة البشري “الايدز” مازال يشكل مشكلة عالمية رئيسية بمجال الصحة العامة حيث بلغ عدد المصابين به على مستوى العالم 37 مليونا و700 ألف إصابة منهم مليون ونصف المليون إصابة تم تسجيلها العام الماضي بينما بلغ عدد الذين تلقوا العلاج 21 مليونا و700 ألف مصاب.

وألقى الدكتور زياد جراد كلمة المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية حيث بين فيها أن عدد الإصابات بفيروس الايدز في منطقة شرق المتوسط بلغ 240 ألف حالة خلال العام الماضي داعيا إلى ضرورة التصدي للتحديات التي تواجهها منظمة الصحة العالمية بهدف القضاء على المرض حتى عام 2030.

وأكد جراد أن سورية قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة المرض من خلال رصد وتسجيل الحالات وتقديم العلاج لها.

ودعت سولينا حمادة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة خلال كلمتها إلى ضرورة تحصين الشباب ضد هذا المرض كمهمة وطنية على الجميع المساهمة فيها من مؤسسات وافراد ومنظمات وجمعيات أهلية وتكثيف النشاطات التوعوية بأسباب المرض وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه.

ولفت الشيخ مصطفى دهان من مديرية أوقاف حلب إلى ضرورة نشر التوعية حول هذا المرض وطرق الوقاية منه.

بعد ذلك تم عرض فيلم قصير للتوعية بمرض الإيدز وسبل الوقاية منه وطرق العلاج إضافة الى عرض مسرحي لفرقة حلب الفنية حول نشر ثقافة الوقاية من المرض في المجتمع وضرورة التعايش مع المصابين كأشخاص سليمين.

قصي رزوق