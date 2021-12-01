إيران تنفي وجود أي علاقة عسكرية لها مع اليمن

طهران-سانا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده وجود أي علاقة عسكرية لإيران مع اليمن مؤكداً أن مزاعم استهداف موقع عسكري تابع لإيران في اليمن عارية عن الصحة تماماً.

وأفادت الدائرة الإعلامية بالوزارة وفق ما نقلت وكالة ارنا اليوم بأن تصريحات خطيب زاده جاءت رداً على نبأ هجوم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن واستهدافه ما يسمى بـ معقل سري لخبراء بالحرس الثوري الإيراني في صنعاء.

ونفى خطيب زاده في هذا الخصوص وجود أي علاقة عسكرية بين إيران واليمن مضيفاً هكذا مزاعم لا أساس لها من الصحة تأتي في سياق حرف الرأي العام الدولي وأفكار شعوب المنطقة عن جرائم الدول المعتدية.

وأكد خطيب زاده أن إطلاق هذه الشائعات المزيفة لن يغير من واقع خطأ الاستراتيجية العسكرية لدول العدوان في اليمن.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام: https://t.me/SyrianArabNewsAgency