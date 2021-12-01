بخبرات وطنية… إصلاح 3 خلايا تشغيل كهربائية متضررة بمدينة طرطوس

طرطوس-سانا

تمكن فريق من الفنيين والعاملين في ورشة الدراسات والتنفيذ بوحدة العمليات التشغيلية بالمنطقة الساحلية لنقل الكهرباء من إصلاح 3 خلايا 20 ك.ف.أ متضررة خرجت من الخدمة في محطات كهربائية مختلفة من مدينة طرطوس.

وقال رئيس وحدة العمليات التشغيلية المهندس حسان خضر لمراسلة سانا “إن الأعمال تمت بسرعة قياسية وجهود استثنائية من قبل العمال والفنيين الذين وفروا من خلال أعمالهم ملايين الليرات على الدولة” مضيفا أن الأعمال استمرت لمدة شهر ونصف الشهر وشملت معايرة الأعطال وتصنيع القطع التالفة وإجراء الاختبارات اللازمة على الخلايا قبل تركيبها وإجراء اختبارات العازلية والتحمل والتأكد من عدم تسريب الغاز فيها وهي جاهزة للوضع بالخدمة من جديد.

وأوضح أن إحدى الخلايا من نوع “أورمازابال” الإسباني واثنتين من نوع “أريفا” وقد تضررت عوازل العبور وعوازل البارات فيها إضافة إلى أضرار في ميكانيك القواطع وتسريب لغاز “اس اف 6” مبينا أنه تم تصنيع الأجزاء المتضررة محليا من عوازل وقطع ميكانيكية وكهربائية نظرا لعدم وجود القطع البديلة في السوق المحلية بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.

وتعرضت 3 خلايا 20 ك.ف.أ للضرر خلال العام الحالي بسبب أعطال في الكابلات ما أدى إلى خروجها من الخدمة والتأثير على عدة محطات كهربائية من مدينة طرطوس.