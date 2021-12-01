التجارة الداخلية تستعد لبدء دورة جديدة من بيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية

دمشق-سانا

تتخذ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إجراءات لوجستية وفنية تحضيراً لدورة جديدة من بيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية سواء المواد المشمولة بالسعر المدعوم أو المواد المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض وذلك بدءاً من السبت القادم.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أوضح لـ سانا أن التحضيرات تهدف إلى إتاحة المرونة في اختيار المواد سكر ورز بالسعر المدعوم وسكر وزيت دوار الشمس بسعر التدخل الإيجابي والمياه المعدنية حيث يمكن اختيار أي مادة من صالة واحدة أو أكثر حسب الرغبة مع إمكانيه تبديل الصالة بأي وقت كما أن المواد غير مرتبطة ببعضها مبيناً أن اختفاء هذه المواد عن التطبيقات الخاصة بطلبها جزء من التحضيرات.

ودعا سليمان المواطنين إلى إعادة اختيار الصالة التي يريدون شراء المواد منها مبيناً أنه يمكن الدخول إلى التطبيقات المذكورة من الساعة الـ 12 ظهراً يوم الجمعة الـ 3 من كانون الأول الحالي وطلب المواد لبدء البيع يوم السبت.

وأشار سليمان إلى أن أتمتة توزيع المواد ساهمت بتخفيف الازدحام وإيصال المواد إلى المواطنين بأسهل طريقة ممكنة مبيناً أن السورية للتجارة تقوم حالياً برفد الصالات بالمواد لبيعها فور بدء الدورة الجديدة.

علي عجيب

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