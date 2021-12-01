رئيس الاستخبارات النمساوي الجديد يدعو إلى محاربة الإرهاب والتطرف

فيينا-سانا

دعا رئيس جهاز أمن الدولة والاستخبارات النمساوي عمر حيجاوي بيرخنر إلى محاربة الإرهاب ومواجهة الأخطار لحماية الديمقراطية والتصدي للمتطرفين في البلاد لافتا إلى أن مناهضي الكورونا المتطرفين باتوا يشكلون التحدي الأكبر أمام الأجهزة الأمنية.

وقال حيجاوي “الذي تسلم اليوم منصبه الجديد في رئاسة جهاز أمن الدولة النمساوي” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية كارل نيهامر إن جهاز أمن الدولة سيوفر الحماية الوقائية من الهجمات الإرهابية وينسق مع الجهات القضائية بما يخص قانون الإجراءات الجنائية لافتا إلى أن الجهاز يمتلك القدرة على تحليل المعلومات ومواجهة الأخطار الراهنة.

وأوضح حيجاوي أنه تحدث مع العديد من ممثلي أجهزة الاستخبارات الأجنبية وشرح لهم كيف سيتم تنظيم حماية الدستور في النمسا في المستقبل معربا عن أمله بالمزيد من التنسيق والتواصل والتعاون الدولي والثقة.

يذكر أن الإدارة الجديدة لأمن الدولة والاستخبارات النمساوية ضمت اليها مكتب الشرطة الجنائية ومديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز الأمن السيبراني “المركز النمساوي للرقابة الإلكترونية”.