بدء تقديم طلبات استلام سندات الملكية التنظيمية في (باسيليا سيتي)

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق اليوم بدء استقبال طلبات المالكين في المنطقة العقارية كفرسوسة في مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 لاستلام سندات الملكية في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”.

مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 في المحافظة المهندس رياض دياب أوضح لمندوب سانا اليوم أن تسليم سندات الملكية يكون بعد خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب لديوان المديرية في المزة لافتا إلى أنه تم استقبال أكثر من مئة طلب اليوم.

ودعا دياب إلى ضرورة معرفة رقم العقار وعدد السندات من قبل مقدمي الطلب مشيرا إلى أن الإعلان عن بقية المناطق الواقعة في “باسيليا سيتي” سيجري لاحقا لتفادي الضغط والازدحام.