محولات كهربائية جديدة لدعم منظومة مياه الشرب في طرطوس

طرطوس-سانا

استلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة طرطوس اليوم 15 محولة كهربائية مختلفة الاستطاعات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف دعم منظومة المياه في ريف المحافظة.

وأشار المهندس نزار جبور مدير المؤسسة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المحولات الجديدة تساهم في تحسين واقع المياه في عدة مشاريع منها مشروع عين الكبيرة بالشيخ بدر ومحطة الديرون الثالثة والمحطة الرابعة التي تغذي بلدة الرقمة وبئر بمحصر ومشروع الهرمل بالصفصافة وبئر شاص المقررة استثمارها العام القادم وغيرها من المشاريع.

وبين جبور أن القيمة الإجمالية للمحولات تبلغ 400 مليون ليرة سورية منوهاً بتوقيت جلب هذه المحولات المناسب مع تداعيات قدوم فصل الشتاء وما يرافقه من صواعق تؤدي إلى خروج بعض المحولات من الخدمة.

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