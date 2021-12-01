الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا وأن المتحور دلتا هو المتحور السائد فيها.

ونقلت رويترز عن مسؤول في المنظمة قوله يوجد الكثير مما لا نعرفه عن المتحور أوميكرون لكن لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانته تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا مبيناً أنه تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطاً بسلالة أوميكرون.

وتسبب اكتشاف المتحور الجديد في جنوب أفريقيا بردود فعل قوية حول العالم حيث قيدت الكثير من الدول السفر إلى دول أفريقيا الجنوبية وفرضت قيوداً أخرى خوفا من انتشاره بسرعة حتى بين من تم تطعيمهم سابقاً.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام: https://t.me/SyrianArabNewsAgency