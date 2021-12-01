مصرع 29 شخصاً في غرق مركب شمال شرق نيجيريا

ابوجا-سانا

أعلن متحدث باسم جهاز الإطفاء في نيجيريا غرق مركب يقل 49 راكباً غالبيتهم أطفال في ولاية كانو شمال شرق البلاد موضحاً أن 29 شخصاً لقوا حتفهم جراء الحادث.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث قوله: “انتشلنا 29 جثة وأنقذنا سبعة ركاب.. ويستمر البحث عن الجثث الـ13 المتبقية” مشيراً إلى أن المركب مخصص لنقل 12 شخصاً لكن “قائده حمله بهذا العدد الكبير من الأطفال”.

وتكثر حوادث غرق المراكب في الممرات المائية بنيجيريا لأسباب منها الاكتظاظ ورداءة الطقس وانعدام الصيانة.

والشهر الماضي قضت سبع فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و12 عاماً في غرق مركب في ولاية جيغوا المجاورة.