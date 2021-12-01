SCS-NET

إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة الباب

2021-12-01

حلب-سانا

أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لسانا أن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت في محيط مدينة الباب الريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع اضرار مادية بالممتلكات.

واستشهد طفلان أمس الأول بانفجار قنبلة في قرية الحلونجي بريف حلب الشمالي التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام: https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل جندي عراقي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

بغداد-سانا قتل جندي عراقي وأصيب اخر اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في الموصل بمحافظة نينوى …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved