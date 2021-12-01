إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة الباب

حلب-سانا

أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لسانا أن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت في محيط مدينة الباب الريف الشمالي الشرقي ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع اضرار مادية بالممتلكات.

واستشهد طفلان أمس الأول بانفجار قنبلة في قرية الحلونجي بريف حلب الشمالي التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

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