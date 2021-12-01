اتحاد الفلاحين يعمل على تفعيل الجمعيات التسويقية لضمان توازن الأسعار وحماية المزارعين

دمشق-سانا

أكد رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين خطار عماد أهمية مساعدة الفلاحين في تسويق إنتاجهم الزراعي بأسعار مناسبة تضمن عدم تعرضهم للخسائر وتحميهم من احتكار التجار والسماسرة وخاصة لمحاصيل التفاح والحمضيات والبطاطا.

وأشار عماد لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن الاتحاد العام للفلاحين يعمل على استراتيجية تتضمن تفعيل الجمعيات التسويقية التابعة له وخلق تجارة بينية فيما بينها حيث يتم تسويق منتجات المحافظة المنتجة إلى المحافظات المستهلكة من خلال تلك الجمعيات وذلك بعيداً عن عقلية التاجر ومن منطلق الحاجة بالتوازي مع تعزيز مساهمة السورية للتجارة في هذه العملية بما تملكه من إمكانيات كبيرة.

وبين عماد وجود صعوبات أمام الفلاحين تعترض تسويق محاصيلهم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى عدم ثبات السعر وضعف القدرة الشرائية للناس وعدم قدرة الفلاحين على تخزين محاصيلهم لفترة طويلة لافتاً إلى قيام الجمعية التسويقية في السويداء بشراء التفاح من الفلاحين لتخزينه وبيعه لاحقاً بينما تعمل الجمعيات الأخرى على تسويق محصول الحمضيات من محافظتي طرطوس واللاذقية.

وأشار عماد إلى أن الاتحاد العام للفلاحين قام بمخاطبة الجمعيات الفلاحية لاستجرار كميات من زيت الزيتون وفق الأسعار المناسبة وسيتم إرسال تعميم لجميع الوزارات الراغبة باستجرار الزيت وبيعه بالتقسيط للعاملين لديها وفق آلية تحددها عند توريد الكميات لافتاً إلى أن عملية شراء زيت الزيتون تقتصر حالياً على محافظتي ادلب ودرعا نتيجة تراجع الإنتاج في باقي المحافظات.

يذكر أن إنتاج الحمضيات هذا الموسم يبلغ نحو 800 ألف طن والتفاح نحو 350 ألف طن ومن المتوقع إنتاج نحو 162 ألف طن من البطاطا للعروة الخريفية.

أمجد الصباغ

نشرة سانا الاقتصادية

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