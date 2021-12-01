معمل السجاد بالسويداء يسوق إنتاج بقيمة تجاوزت 260 مليون ليرة خلال شهرين

السويداء-سانا

سوق معمل السجاد الآلي بالسويداء ما يقارب 5155 متراً مربعاً من إنتاجه خلال الشهرين الماضيين بقيمة تجاوزت 260 مليون ليرة فيما بلغ إنتاجه بالفترة نفسها نحو 3400 متر مربع على وردية واحدة.

وأوضح مدير المعمل المهندس حمد الشوفي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المعمل شهد خلال شهري تشرين الأول والثاني الماضيين حركة تسويقية نشطة حيث تم بيع كامل المخزون نتيجة زيادة الإقبال على شراء السجاد مع قدوم فصل الشتاء.

ولفت الشوفي إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال والإدارة لضمان استمرار الإنتاج بشكل مقبول وتجاوز الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية والمتمثلة بقدم الأنوال وكثرة أعطالها وكبر سن العاملين ونقص العمالة مؤكداً ضرورة الإسراع برفد المعمل بنول حديث وكوادر متخصصة جديدة.

وكان معمل السجاد الآلي بالسويداء سوق خلال النصف الأول للعام الحالي كمية نحو 7762 متراً مربعاً من إنتاجه بقيمة نحو 263 مليون ليرة فيما بلغ إنتاجه 11116 متراً مربعاً.

عمر الطويل

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