صحة الحسكة تبدأ صيانة مركز حامو الصحي بريف القامشلي

الحسكة-سانا

بدأت مديرية الصحة في محافظة الحسكة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعمال الصيانة والترميم في مركز حامو الصحي بريف مدينة القامشلي.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الصيانة في المركز تشمل المنظومة الكهربائية وشبكة الصرف الصحي والأبواب والنوافذ والسياج الخارجي والأرصفة المحيطة بالمركز وعزل الأسطحة وذلك بهدف تجهيز المركز بشكل كامل بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور خلف إلى أن المركز يقدم خدماته الصحية المختلفة لعدد كبير من أهالي ريف القامشلي حيث يؤمن للأهالي الخدمات اللقاحية والطبية ويعمل فيه أطباء اختصاص عام ونسائية وسنية إضافة إلى الكادر التمريضي والإداري.

يشار إلى أن مديرية الصحة كانت أنجزت خلال العام الماضي صيانة المركزين الصحيين الشرقي والخليج في مدينة القامشلي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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