القوات العراقية تقبض على 3 إرهابيين في صلاح الدين

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني نقله موقع السومرية نيوز أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” خلال عمليات قامت بها في محافظة صلاح الدين مشيراً إلى أن الإرهابيين مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب وتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت القوات العراقية قبضت أول أمس على إرهابيين اثنين في نفس المحافظة.

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