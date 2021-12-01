توزيع معدات زراعية على 136 أسرة في ريف درعا

درعا-سانا

استفادت 136 أسرة في مدينة الشيخ مسكين وبلدة الفقيع بريف درعا من مساعدات المعدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي التي قدمتها منظمة الإسعاف الأولي الدولية.

وذكرت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا نبال الحريري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الهدف من المساعدات دعم مشاريع سبل العيش لدى الأسر المستهدفة وبالتالي تحسين واقعهم المعيشي مبينة أن المستفيدين هم الأسر الأشد احتياجاً ممن يمتلكون أراضي زراعية ولديهم رغبة في العمل ولم يستفيدوا من المساعدات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الحريري أن الحصة الواحدة تحتوي على خزان ماء ومضخة وخراطيم للري وكل ما يلزم لأعمال الزراعة.

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