تشكيل وحدة عسكرية جديدة في القوات المسلحة الروسية

موسكو-سانا

أعلن قائد المنطقة العسكرية الروسية الوسطى الجنرال ألكسندر لابين تشكيل وحدة جديدة في القوات المسلحة الروسية مزودة بمركبات قتالية لدعم الدبابات “ترميناتور”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لابين قوله في تصريح اليوم إنه تم تشكيل الوحدة الجديدة وفقاً لقرار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وتوجيهات رئيس الأركان العامة حيث ستعمل بانتظام وتتكون من 9 مركبات قتالية.

وأوضح أنه من المقرر أن يجري استخدام هذه الوحدة في حزيران من العام المقبل حيث سيتم تزويدها بمعدات جديدة في تدريبات واسعة النطاق لغرض استكشاف إمكانياتها القتالية.

وتستخدم مركبة دعم الدبابات الروسية ترميناتور لإجراء المناورات القتالية ضمن وحدات الدبابات والمشاة الآلية وهي مركبة متعددة المهام يمكن استخدامها في حرب المدن وعند وقوع هجوم نووي.

ويضم تسليح مركبة “ترميناتور” مجموعة متنوعة من الأسلحة التي تمكنها من التعامل مع قائمة كبيرة من الأهداف بقدرة نيرانية فتاكة قادرة على المناورة والانطلاق بمعدلات أكبر من قدرة دبابات القتال الرئيسية.

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