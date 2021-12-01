(درب الشام).. عمل جديد لفرقة المهرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ لوفد برلماني إيراني: مواصلة تطوير علاقات التعاون الثنائية لتشمل كل المجالات
2021-11-30
تحالف القوى الفلسطينية: انتصارات سورية ركن أساسي بمحور المقاومة
2021-11-30
عطية: علينا جميعاً إبعاد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التسييس
2021-11-30
الوزير الغباش خلال مؤتمر جمعية الصحة العالمية: الامتناع عن سن تدابير اقتصادية انفرادية
2021-11-30
بمشاركة سورية.. انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 45 لمجموعة الـ 77 والصين في نيويورك
2021-11-30
سورية تشارك في الدورة 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية
2021-11-30
اللجنة التجارية المشتركة بين سورية وإيران: تطوير التعاون التجاري والنشاط الاستثماري
2021-11-30
محليات
الحرارة إلى انخفاض وهبات شديدة للرياح في عدد من المناطق
2021-12-01
مباحثات لتعزيز التعاون مع الإسكوا في مجال البيئة والتنمية المستدامة
2021-11-30
إخماد حريق اندلع ببلدة حب نمرة بريف حمص الغربي
2021-11-30
إنهاء إعادة تأهيل 5 مدارس بريف دير الزور الشرقي
2021-11-30
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الصناعة الإيراني زيادة التبادل التجاري
2021-11-30
تنفيذ مشروع استبدال وإنشاء خطوط للصرف الصحي في حي الجابرية بحلب-فيديو
2021-11-30
بدء مناقشة مشروع قانون للتعليم المهني ضمن التعليم الثانوي تحت قبة مجلس الشعب
2021-11-30
رياضة
ديبالا ينفرد برقم مميز في (الكالتشيو)
2021-12-01
كرواتيا تقصي إيطاليا وتبلغ نصف نهائي كأس ديفيز للتنس
2021-12-01
ليدز يخطف فوزاً مثيراً من كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي
2021-12-01
يوفنتوس يفوز على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي
2021-12-01
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإماراتي بكأس العرب
2021-11-30
روما يعلن إصابة مهاجمه بكورونا
2021-11-30
سان جيرمان يكشف مدة غياب نيمار
2021-11-30
اقتصاد
تمديد الاكتتاب على بذار البطاطا بالسويداء
2021-12-01
إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة
2021-12-01
ارتفاع أسعار النفط
2021-12-01
الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني.. جهود مشتركة لتحقيق تكامل صناعي واقتصادي
2021-11-30
البنك الوطني الإسلامي يعلن إشهار شركته المساهمة المغفلة العامة
2021-11-30
الاتحاد الدولي للاتصالات: ثلث سكان العالم ما زالوا غير متصلين بشبكة الإنترنت
2021-11-30
بلومبيرغ تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 3 بالمئة
2021-11-30
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