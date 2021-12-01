(عن رجل طيب بينكم).. مجموعة قصصية جديدة للأديب أيمن الحسن

دمشق-سانا

يذهب الأديب أيمن الحسن في مجموعته القصصية الجديدة “عن رجل طيب بينكم” إلى مواضيع استمدها من الواقع ليعكس من خلالها قضايا وهموماً حياتية.

المجموعة التي تضمنت 19 قصة قصيرة اهتمت ببنية القص وفق منطق أدبي مقنع للمتلقي عالجت أحداثاً اشتغل على تكوينها الخيال.

وتنوعت أساليب القص في المجموعة واختلفت من نص لآخر مع الحفاظ على التكوين الفني واللغة الأدبية القريبة من الجميع فقصة “ليس وهما” تختلف في بدايتها عن قصة “بديلتان” وتسلسل الأحداث أيضاً يختلف مع كل قصة وذلك من خلال طرح المواضيع وتحولات الأحداث.

في بعض القصص يبدأ الأديب الحسن بالحدث مباشرة ويحافظ على تسلسل حركته بشكل منطقي كما جاء في قصة “طفل كبير” عندما شبه الطفل بأبيه وقصتي “الضوء” وقصة “أبو حيدرة”.

وفي قصص أخرى يغير الحسن أسلوبه فيطرز نسيج كتاباته بلغة شعرية يستعير جمالياتها وألفاظها من الكون والطبيعة فيبدأ ذلك بالعنوان ومطلع القصة وبعض شعابها كما جاء في “حصاد النسيم”.

ويعالج الحسن في بعض قصصه أيضا هموماً ومشاكل نفسية ليطرح رؤى اجتماعية من خلال أحداث وأفكار رافقت الموضوع وطريقة طرحه كما جاء في قصة “ليس وهماً”.

وينقل الأديب الحسن في قصصه صوراً من الواقع الإنساني المتألم وما يدور خلالها وذلك في قصة “بديلتان” إضافة إلى تاريخ الانتصارات التي حققها السوريون في معارك متعددة وأهمها حرب تشرين التحريرية وتحطيم أسطورة كيان الاحتلال الصهيوني.

يذكر أن مجموعة “عن رجل طيب بينكم” صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب وتقع في 174 صفحة من القطع المتوسط.

والأديب أيمن الحسن شغل عدداً من المناصب الأدبية والثقافية في وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب وله عدد من المؤلفات في القصة والرواية منها عصا موسى وزهرة الشغف وغيرها.

محمد خالد الخضر

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام: https://t.me/SyrianArabNewsAgency