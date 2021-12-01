كرواتيا تقصي إيطاليا وتبلغ نصف نهائي كأس ديفيز للتنس

تورينو-سانا

بلغت كرواتيا نصف نهائي كأس ديفيز للتنس وذلك بعد اقصائها إيطاليا.

ووفق شبكة سكاي سبورتس جاء تأهل كرواتيا إلى الدور نصف النهائي من البطولة في مدينة تورينو الإيطالية بعد اقصائها إيطاليا بالفوز عليها 2-1 بفضل الثنائي المتوج بذهبية الزوجي خلال أولمبياد طوكيو الصيف المنصرم نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش.

وتخوض كرواتيا في نصف النهائي مواجهة حامية تليق بأجواء كأس ديفيز التقليدية ضد صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش شرط ألا تحقق كازاخستان مفاجأة مدوية على حساب المصنف أول عالمياً ورفاقه حين يلتقي المنتخبان اليوم في مدريد.

وبتأهلها إلى نصف النهائي ضمنت كرواتيا تواجدها في نهائيات كأس ديفيز للعام المقبل كحال جميع المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستصل إلى نصف النهائي فيما يتوجب على إيطاليا التي افتقدت في هذه المشاركة نجمها الآخر ماتيو بيريتيني بسبب الإصابة وخوض التصفيات بعد انتهاء حلمها بمحاولة الفوز باللقب للمرة الثانية بعد الأولى التي تعود إلى عام1976.

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