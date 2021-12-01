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ليدز يخطف فوزاً مثيراً من كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

2021-12-01

لندن-سانا

حقق نادي ليدز يونايتد الانكليزي فوزاً قاتلاً على ضيفه فريق كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل النجم البرازيلي رافينيا هدف فوز ليدز يونايتد بالمباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع ليدز رصيده للنقطة 15 ليحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

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