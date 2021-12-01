الأول من كانون الأول 1981- الإعلان رسمياً عن اكتشاف فيروس الإيدز

دمشق-سانا

1294 – العادل زين الدين كتبغا المنصوري يتولى الحكم ليصبح عاشر سلطان للدولة المملوكية.

1420 – هنري الخامس ملك إنكلترا يدخل باريس.

1640 – الملك جون الرابع ملك البرتغال يتمكن من تخليص بلاده من سيطرة إسبانيا وذلك بعد ستين عاماً من هذه السيطرة.

1942 – إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة وانضمام اليابان إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.

1943 – انتهاء أعمال مؤتمر طهران بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والرئيس السوفييتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل.

1981 – الإعلان رسمياً عن اكتشاف فيروس الإيدز.

1988-الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر الانتقال إلى جنيف للاستماع لخطاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بعد أن رفضت الولايات المتحدة إعطاءه تأشيرة دخول.

1988-انتخاب بينظير بوتو ابنة الرئيس الراحل ذو الفقار علي بوتو رئيسة لوزراء باكستان.

2008 – الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يعلن اختياره لمنافسته بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية، لتكون بذلك كلينتون ثالث امرأة تتولى هذا المنصب بعد مادلين أولبرايت وكونداليزا رايز.

2013 – الصين تطلق عربتها الفضائية الأولى ضمن مهمة تشانج آه 3 التي تهدف لاستكشاف القمر.

من مواليد هذا اليوم..

1081 – الملك لويس السادس، ملك فرنسا.

1766 – نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، روائي ومؤرخ روسي.

1941 – الكاتب المسرحي السوري سعد الله ونوس.

1925 – مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية وغدد صماء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.

من وفيات هذا اليوم..

1521 – البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1991 – جورج ستيجلر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.

أعياد ومناسبات..

يوم الإيدز العالمي.

اليوم الوطني في رومانيا.

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