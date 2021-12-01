بسبب سياسات نظام أردوغان.. انتحار أكثر من مئة ضابط شرطة في تركيا خلال العام 2021

أنقرة-سانا

كشف رئيس اتحاد الشرطة في النظام التركي فاروق سيزار عن انتحار أكثر من مئة ضابط شرطة خلال العام الجاري 2021 بسبب سياسات وممارسات رئيس النظام رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن سيزار قوله على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “للأسف إننا فقدنا خلال العام الحالي أكثر من مئة ضابط من خلال قتل أنفسهم لأسباب تعود إلى ظروف العمل الصعبة والضغوط النفسية التي يتعرضون لها بسبب قرارات الاعتقال والملاحقة المتزايدة في السنوات الأخيرة ما دفعهم إما للانتحار أو للاستقالة”.

ولفت رئيس اتحاد الشرطة في تركيا إلى أن أمن النظام التركي يعلم بالأرقام الحقيقة لعدد المنتحرين من رجال الشرطة مطالباً إياه بالكشف عنها.

ويستمر نظام أردوغان بحملات القمع الممنهجة والاعتقالات التعسفية التي يشنها ضد الخصوم والمعارضين لسياساته منذ سنوات محولاً القضاء والشرطة في بلاده إلى أدوات يحقق من خلالهما مآربه بالسيطرة على البلاد وكم أفواه معارضيه