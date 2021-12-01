اتحاد الكتاب يفتتح مكتبة ريفية في قرية بريكة

السويداء-سانا

افتتح اتحاد الكتاب العرب مكتبة ريفية في قرية بريكة بريف السويداء الشمالي الغربي اليوم تشجيعاً وتعزيزاً لثقافة القراءة لدى الجميع.

المكتبة التي تم تجهيزها بالتعاون والتشارك بين فرع الهلال الأحمر العربي السوري وفعاليات القرية تضم كنواة 600 كتاباً في مختلف المجالات وسيتم رفدها دورياً بالإصدارات وتوسعتها لتصل فائدتها للجميع وفق رئيس فرع اتحاد كتاب العرب في السويداء الكاتبة وجدان أبو محمود مع مواصلة التوجه نحو الريف والمناطق البعيدة لإحداث مكتبات فيها.

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب الدكتور جهاد بكفلوني أشار في تصريح مماثل إلى أن الاتحاد وضع نصب عينيه هدفاً لجعل الكتاب منشوراً في مختلف أرجاء الوطن بما يسهم في تحصين أبنائه منوهاً بجهود فرع الاتحاد بالسويداء في هذا المجال.

بدوره لفت رئيس فرع الهلال الأحمر في السويداء الدكتور نواف قرموشي إلى مساهمة الفرع ضمن مبادرة اتحاد الكتاب تماشياً مع الخطة الاستراتيجية والتنموية التي يعمل على أساسها لإيصال المعرفة إلى المواطنين مبيناً أن المكتبة تحتوي عناوين ثقافية وأدبية وعلمية وغيرها إضافة لكتب عن مبادئ عمل الهلال الأحمر والعمل الإنساني والتطوعي.

وتخلل افتتاح المكتبة تقديم فقرات فنية وتراثية وقصائد شعرية مع تسليط الضوء على تاريخ المنطقة العريق إلى جانب تكريم أحد الشخصيات الثقافية من أبناء القرية عدنان مكارم وهو صاحب مكتبة كبيرة تحوي كتباً قيمة متاحة للجميع ومؤسس مجموعة “حبق عتيق .. لمة محبة” التي تهتم وتعنى بنشر الثقافة والحفاظ على التراث بأنواعه إضافة إلى تكريم رياض قرعوني لجهوده في تأسيس المكتبة .

وكان اتحاد الكتاب افتتح في شهر آب الماضي أول مكتبة ريفية تابعة له في قرية المنيذرة بريف السويداء الجنوبي ضمن مبادراته لتأسيس مكتبات في الأرياف النائية .

حضر الافتتاح فعاليات رسمية من المحافظة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب و فرعه بالسويداء وشخصيات ثقافية وأهلية من القرية وجوارها.