إيران: الإجراءات الأمريكية القسرية أفرغت قضية التنمية بالعالم من مضمونها

نيويورك-سانا

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن إجراءات أمريكا القسرية واللامشروعة ومنها الحظر الأحادي أفرغت قضية التنمية المستدامة من مضمونها .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن تخت روانجي قوله اليوم خلال الاجتماع السنوي الـ45 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ77 والصين “إنه فيما تعمل جميع الدول يداً بيد لمواجهة وباء فيروس كورونا فإننا للأسف نرى الولايات المتحدة تفرض إجراءات حظر أحادية الجانب وقسرية على عدد من الدول التي عانت أكثر من غيرها من العواقب الوخيمة للوباء”.

وأكد المندوب الإيراني إن هذه الممارسات غير القانونية وعدم وجود إجراءات فعالة وجادة من جانب المجتمع الدولي للتصدي لها أدت إلى أن تصبح قضية التنمية المستدامة ومحورها مجرد شعار عديم المحتوى ولا معنى له.

وخلص السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة إلى القول “إننا نعتقد بأن أهم الأزمات والتحديات الدولية التي تواجه البشرية في الوقت الحالي أي وباء كورونا والنزعة الأحادية لا تهزم إلا من خلال القيام بعمل جماعي وموحد وجهود مشتركة من قبل جميع الدول تحت راية التعددية والتضامن والانسجام مع روح التعاون الجماعي الدولي وهذا هو الهدف الأعلى الذي تم إنشاء مجموعة الـ77 والصين لتحقيقه”.