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منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإماراتي بكأس العرب

2021-11-30

الدوحة-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم اليوم أمام نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف في بداية مشواره ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدفين دون رد سجلهما كايو في الدقيقة 24 وعلي صالح عند الدقيقة 30 بينما جاء هدف تقليص الفارق لمنتخبنا عبر ورد السلامة في الدقيقة 60.

ويلتقي منتخبنا في الجولة القادمة من البطولة مع منتخب تونس يوم الجمعة القادم على أن يواجه منتخب موريتانيا الأثنين المقبل ضمن الدور الأول.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة “ابراهيم عالمة ويوسف محمد وثائر كروما ومؤيد الخولي وضياء الحق محمد واوليفر قسكو ومحمد العنز وعمرو جنيات ومحمد عثمان وورد السلامة ومحمود البحر”.

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