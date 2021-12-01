مقتل ثلاثة طلاب وجرح ستة بإطلاق نار بمدرسة أمريكية

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة طلاب وأصيب ستة أشخاص بينهم مدرس اليوم جراء حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ريف أكسفورد شمال مدينة ديترويت بولاية ميشيغن الأمريكية.

ونقلت فرانس برس عن مكتب شرطة مقاطعة أكلاند في الولاية الأمريكية قوله في بيان إنه تم احتجاز طالب يبلغ من العمر 15 عاماً ومصادرة مسدس بعد حادث إطلاق النار في المدرسة الثانوية الذي أسفر عن ثلاثة قتلى وستة جرحى.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن المسؤول الأمني الأمريكي مايكل مكابي قوله إن الوضع مأساوي للغاية.. لدينا الكثير من الآباء المستائين.

وتعد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أمرا شائعاً في ظل تفشي ظاهرة العنف بالمجتمع الأمريكي والقوانين التي تجيز حيازة السلاح الفردي.