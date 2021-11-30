العراق: لا يوجد أي تزوير بنتائج الانتخابات التشريعية

بغداد-سانا

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في العاشر من الشهر الماضي مؤكدة عدم وجود إثبات على أي تزوير بنتائج الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل قوله اليوم إن عمل المفوضية لم ينته بإعلان النتائج النهائية للانتخابات بل سيستمر بالتسجيل والتحضير للاستحقاقات القادمة مثل انتخابات مجالس المحافظات مؤكداً أنه لم يتم إثبات وجود أي تلاعب أو تزوير بنتائج الانتخابات.

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