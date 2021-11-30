منظمة الصحة العالمية تصدر توصية لكبار السن بشأن (أوميكرون)

جنيف-سانا

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 56 دولة فرضت إجراءات للسفر بهدف منع انتقال متحور كورونا الجديد أوميكرون.

ورأت منظمة الصحة العالمية أن منع السفر لن يوقف انتشار أوميكرون لكنها أوصت من تجاوزت أعمارهم الستين عاما بعدم السفر وقالت ينبغي الطلب ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما ومن هم أكثر عرضة للإصابة بكورونا تأجيل مخططاتهم للسفر خارج بلدانهم بسبب تطورات الوباء.

وتثير المتحورات المخاوف من احتمال أن تؤدي الطفرات الموجودة فيها إلى مراوغة الحصانة المناعية التي يحصل عليها الإنسان بفضل التطعيم.

من جهتها أعربت جنوب أفريقيا وهي موطن المتحور الأحدث لكورونا عن استيائها من قرارات تعليق الرحلات الجوية معها على اعتبار أنها كانت متعاونة مع المجتمع الدولي فسارعت إلى تقاسم المعلومة ولم تقم بالتكتم.

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