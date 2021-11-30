الاتحاد الدولي للاتصالات: ثلث سكان العالم ما زالوا غير متصلين بشبكة الإنترنت

جنيف-سانا

كشف الاتحاد الدولي للاتصالات في بيانات حديثة أن ثلث سكان العالم ما زالوا غير متصلين بشبكة الإنترنت أي ما يعادل نحو 2.9 مليار شخص.

ويعاني كثيرون حول العالم من إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت في الوقت الذي أظهر فيه وباء كورونا أهمية الشبكة في تأمين استمرار العمل والدراسة خلال الأزمات.

وكشفت البيانات الجديدة أن نحو 4.9 مليار شخص تصفحوا الإنترنت خلال العام الجاري أي بزيادة 800 مليون شخص عما كان عليه عدد المستخدمين قبل الجائحة.

وأدت تدابير احتواء الوباء إلى إغلاق عدد لا يحصى من الشركات والمدارس في كل أنحاء العالم وأحياناً لأشهر متتالية ما دفع الموظفين وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات إلى استخدام الإنترنت لمواصلة العمل والدراسة في حال توفر لديهم إمكان الاتصال بالشبكة إلا أن توافر هذا الاتصال ما زال مشوبا بانعدام التكافؤ إذ يعيش جميع من لا يحظون به تقريباً في دول نامية أي ما نسبته 96 بالمئة.

كما أنه يوجد وسط المتصلين بالإنترنت مئات الملايين ممن لا يستطيعون ذلك إلا باستخدام وسائل يتشاركونها مع آخرين أو لا تتوافر لديهم سوى سرعة منخفضة ما يحد بشكل كبير من استفادتهم من قدرات الإنترنت.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام : https://t.me/SyrianArabNewsAgency