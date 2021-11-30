موسكو: خطاب الغرب الإعلامي حول اتباع روسيا خطط عدوانية لا أساس له

موسكو-سانا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن الخطاب الإعلامي الغربي ومسؤولي الإدارة الامريكية حول اتباع روسيا خططا عدوانية لا يستند إلى أي أساس وأن هذه الادعاءات تستخدم كتبرير لتصعيد التوتر في شرق البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن باتروشيف قوله اليوم إن الاتحاد الروسي لم يبد أبدا عدوانية تجاه أي دولة وعلى وجه الخصوص أوكرانيا مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة تقوم مع حلفائها من خلال تأجيج الأوضاع بخلق أجواء إعلامية لتعزيز وجودهم العسكري على طول الحدود الروسية.

وأوضح باتروشيف أن بلاده لا تجري أي عمليات انتقال غير مبررة للقوات الروسية أو تدريبات غير مخطط لها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا لافتا إلى أن ما يجري من جانب القوات الروسية هو مراقبة تحركات الناتو وأوكرانيا على الحدود الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أوضحت في وقت سابق اليوم أن روسيا تجد نفسها مضطرة للرد على تحركات الناتو بالقرب من حدودها بشكل متناسب ومتزن ومعتدل وأن الخطوات التي تتخذها موسكو رداً على أنشطة الناتو محض دفاعية.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام : https://t.me/SyrianArabNewsAgency