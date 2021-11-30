هزتان أرضيتان تضربان محافظة زنجان شمال غرب إيران

طهران-سانا

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4.5 و4.1 درجات على مقياس ريختر بلدة زرين رود القريبة من مدينة خدابنده بمحافظة زنجان شمال غرب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران بأن الهزتين وقعتا اليوم في ضواحي مدينة زرين رود المتاخمة لمحافظتي قزوين وهمدان غرب البلاد.

ودعا مدير مركز الطوارئ في محافظة زنجان صفي الله كرامتي أهالي مدينة زرين رود إلى عدم البقاء في منازلهم ليلا تحسبا لتداعيات الهزتين مشيراً إلى أنه لم ترد إلى الآن اي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن هاتين الهزتين.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر ضربت صباح اليوم محافظة كرمان جنوب شرق إيران.