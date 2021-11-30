الصين: سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة كورونا ومتحوراته

بكين-سانا

أعربت الصين عن استعدادها لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك دول جنوب إفريقيا لتعزيز مكافحة وباء كورونا المستجد ومتحوراته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليوم إن بلاده تدعم منظمة الصحة العالمية لمواصلة لعب دور قيادي في مساعدة البلدان بمواجهة الوباء وتعزيز التعاون الدولي لمكافحته وذلك في إشارة إلى اكتشاف سلالات جديدة من الفيروس في العالم واخرها متحور اوميكرون الجديد.

وفيما يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين ومع ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا أكد تشاو أنها ستقام في موعدها المحدد.

من جهته أكد المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية تسوي قانغ أن أكثر من 215 مليون صيني تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وما فوق تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد19 مشيرا إلى أن معدلات التطعيم بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 و80 عاما ظلت منخفضة في بعض المناطق ما يفرض بذل المزيد من الجهود لتسريع التطعيم لمن هم في هذه الفئات العمرية.