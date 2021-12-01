البنك الوطني الإسلامي يعلن إشهار شركته المساهمة المغفلة العامة

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة التأسيسية للبنك الوطني الإسلامي في اجتماع عقدته اليوم في فندق فورسيزون عن إشهار تأسيس البنك بشكل نهائي كشركة مساهمة مغفلة عامة في سورية برأسمال قدره 25 مليار ليرة سورية.

رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية أوضح في تصريح لمندوب سانا عقب الاجتماع أن عملية الاكتتاب على أسهم البنك شهدت زيادة كبيرة عن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بنحو ثلاثة أضعاف وهو مؤشر جيد جداً يدعو للتفاؤل مؤكداً أن تأسيس البنك دليل على تطور الاقتصاد الوطني رغم سنوات طويلة من الحرب.

من جهته أكد المستشار التأسيسي للبنك عبد القادر دويك أن الهدف من البنك المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير جزء من المتطلبات التمويلية لعملية إعادة البناء والإعمار وتمويل المشاريع الإنمائية والاقتصادية وحشد المدخرات الوطنية وإعادة توظيفها في المشاريع الإنتاجية لافتاً إلى أنه سيتم قريباً استكمال إجراءات الحصول على سجل تجاري للبنك والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.

ممثل مؤسسي البنك عامر جعلوك بين أن البنك سيقدم كل الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار وتطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات موضحاً أن المؤسسين المساهمين اكتتبوا على 75 بالمئة من أسهم رأسمال البنك فيما أكد الدكتور أنس حمد الله عضو مجلس الإدارة أهمية توجيه التمويل نحو مختلف أوجه النشاط الاقتصادي التنموي.

حضر الاجتماع الذي تم خلاله انتخاب مجلس الإدارة مؤسسو البنك من الأشخاص الطبيعيين وممثلو الشخصيات الاعتبارية والمساهمون ومندوبون عن مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وسيم العدوي

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