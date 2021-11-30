تنفيذ مشروع استبدال وإنشاء خطوط للصرف الصحي في حي الجابرية بحلب

حلب-سانا

تنفذ الشركتان العامتان للصرف الصحي والطرق والجسور بحلب مشروع استبدال وإنشاء خطوط صرف صحي بحي الجابرية في المدينة بقيمة 92 مليون ليرة بهدف تجديد الشبكة والقضاء على مشاكل وصعوبة التصريف وتسرب المياه إلى الأبنية السكنية والأقبية.

وبين المهندس محمد بهاء حج حسين مدير الشركة العامة للصرف الصحي بحلب لمراسل سانا أن الشركة تعمل على تنفيذ مشاريع استبدال شبكات الصرف الصحي بالأحياء الشعبية حفاظاً على البنية الإنشائية للأبنية وللتغلب على صعوبات تصريف المياه وتسريبها إلى الأقبية السكنية وبالتالي التهديد بانهيارها.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى استبدال نحو 400 متر من شبكات الصرف الصحي في الشوارع الرئيسة والفرعية للحي وبأقطار مختلفة من أنابيب البولي إيتيلين وتقوم الشركة بإعادة الوضع لما كان عليه من خلال ترحيل الأنقاض وإعادة تزفيت الشوارع وترميم الأرصفة بالسرعة القصوى منعاً لحدوث الإزدحامات المرورية.

بدورها بينت المهندسة ريم شحادة مديرة الشركة العامة للطرق والجسور فرع حلب أن العمل يتضمن استبدال الأقنية البيتونية القديمة والمهترئة بقساطل جديدة مقاومة للتلف والتسريب خلال مدة تنفيذ عقدية تبلغ 21 يوماً وتم تسلم مواقع العمل منذ يومين ومن المقرر إنجاز المشروع وفق المدة الزمنية والعقدية المقررة لافتة إلى أن المشروع يخدم المناطق السكنية ذات الكثافة العالية بشكل كامل.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من أهالي الحي الذين عانوا من مشاكل الصرف الصحي وتسرب المياه الى منازلهم حيث قال محمد منار عقيلي “إن المنطقة كانت تعاني من انسداد مجاري الصرف الصحي وينتج عنها مشاكل كثيرة وبتنفيذ مشروع استبدال الشبكة ستحل المشكلة”.

ونوه محمد نعسان صاحب مكتبة في الحي بسرعة التنفيذ وترحيل الأنقاض ودور ذلك بإعادة الحركة للشوارع الفرعية والأساسية بينما قدم المواطن قصي كسير الشكر للجهات المنفذة التي استجابت لشكاوى المواطنين وعملت على سرعة الإنجاز والتنفيذ بزمن قصير.

قصي رزوق

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