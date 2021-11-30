وقفة في طولكرم تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى وكبار السن.

ووفق وكالة وفا أكد المشاركون خلال الوقفة الاسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم استمرار تضامنهم مع الاسرى في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

وطالب المشاركون بالضغط على كل الجهات والمستويات لإطلاق سراح كبار الأسرى ولا سيما شيخ الأسرى المريض فؤاد الشوبكي المعتقل منذ عام 2006 ويعاني من وضع صحي خطير وتفش للأمراض في كل أنحاء جسده نتيجة اعتقاله لسنوات طويلة.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.