بدء عمليات زراعة الشعير في الأراضي البعلية بحماة

حماة-سانا

بدأ فلاحو محافظة حماة عمليات زراعة محصول الشعير في الأراضي البعلية للموسم الزراعي الجديد.

وأوضح مدير الزراعة الدكتور سامي أبو دان لمراسل سانا أن الخطة المقررة لمحصول الشعير هذا الموسم تتضمن زراعة 114 ألف هكتار في الأراضي البعلية و9168 هكتارا في الاراضي المروية مبينا أن الأمطار التي هطلت هذا الشهر ساهمت في تسريع عمليات زراعة هذا المحصول.

وطالب أبو دان الفلاحين باعتماد أصناف الشعير التي يجري توزيعها من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار نظرا لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع مناخات مناطق الاستقرار بالمحافظة إضافة إلى قدرتها الإنتاجية العالية.

وأشار عدد من الفلاحين إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من بذار وفلاحة وأسمدة مقارنة بالموسم الماضي متوقعين أن يلعب ارتفاع سعر الشعير في السوق المحلية دوراً مهماً في تشجيع الفلاحين على زرعة المحصول هذا الموسم.

وتم خلال الموسم الماضي زراعة نحو 140 ألف هكتار بمحصول الشعير في الأراضي البعلية والمروية بحماة والتي تتركز معظمها في الريف الشرقي للمحافظة.