أهالي قرية بريف القامشلي يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي

الحسكة-سانا

اعترض أهالي قرية الدمخية بريف القامشلي رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي ورشقوه بالحجارة وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

وأفادت مصادر أهلية لمراسلة سانا في ريف الحسكة بأن قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت النار في الهواء أثناء اعتراض أهالي قرية الدمخية جنوب مدينة القامشلي رتلاً عسكرياً من 5 عربات ورشقه بالحجارة.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي الذين احتشدوا عند مدخل القرية قطعوا الطريق وأجبروا الرتل الأمريكي على التراجع ومغادرة المنطقة.

واعترض حاجز للجيش العربي السوري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية عاكولة جنوب شرق مدينة القامشلي ومنعوه من المرور باتجاه المدينة.

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