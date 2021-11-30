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العراق.. عملية أمنية لملاحقة إرهابيي (داعش) في جبال مكحول

2021-11-30

بغداد-سانا

أطلقت القوات العراقية عملية أمنية واسعة اليوم للقضاء على فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في سلاسل جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقال بيان لهيئة الحشد الشعبي نقلته وكالة الأنباء العراقية واع إن “قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقوات المشتركة وبإسناد من طيران الجيش بدأت عملية تفتيشية واسعة في مناطق جبال مكحول وجزيزة الجيادية الواقعة بين قرية السلمان وطريق المسحك لمطاردة فلول إرهابيي داعش”.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول الإرهابيين في عدد من مناطق البلاد.

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