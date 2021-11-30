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نظام أردوغان يعتقل أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم المعارض

2021-11-30

أنقرة-سانا

اعتقل النظام التركي متين غوركان أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتهمة “التجسس السياسي والعسكري”.

وذكرت وسائل إعلام تركية اليوم أن غوركان وضع في الحبس المؤقت الليلة الماضية بعد أن كان موقوفا على ذمة التحقيق منذ يوم الجمعة الماضي.

وكان غوركان كتب في تغريدة قبل حبسه على ذمة التحقيق “أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي.. أنا مصدوم وأطلب مساندة”.

وقال علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم الذي ينتمي إليه غوركان لقناة خبرتورك الخاصة: “تفيد معلوماتنا بأن غوركان لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة”.

يذكر أن غوركان العسكري السابق والخبير المعروف في شؤون الدفاع في تركيا انتقد عبر تحليلات نشرها في عدد من الدوريات السياسات التي ينتهجها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان والتي أدخلت البلاد في أزمات متلاحقة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية.

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