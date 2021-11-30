ضبط أكبر كمية كوكايين خلال عملية أوريون البحرية في كولومبيا

بوغوتا-سانا

أعلنت البحرية الكولومبية أن السلطات العسكرية والشرطية من أكثر من 40 دولة بأنحاء أوروبا والأمريكيتين صادرت 3ر145 طناً من الكوكايين في المرحلة الثامنة من عملية أوريون البحرية متعددة الجنسيات لمكافحة تهريب المخدرات.

ونقلت رويترز عن البحرية الكولومبية قولها في بيان إن هذا الرقم يمثل أكبر كمية كوكايين تضبط خلال العملية حتى الآن موضحاً أنه تم القبض على نحو 575 شخصاً من جنسيات مختلفة أثناء الحملة التي استمرت بين شهري تشرين الأول والثاني كما تم ضبط 49 سفينة إضافة إلى ست غواصات وثلاث طائرات.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا خلال العملية مصادرة 66 طناً من الماريغوانا لافتاً إلى أنه منذ إطلاق العملية أوريون في 2018 ضبط العمل المشترك ما يزيد على 545 طنا من الكوكايين و244 طنا من الماريغوانا.

وعلى الرغم من محاربتها تهريب المخدرات منذ عقود فإن كولومبيا ما زالت منتجاً عالمياً كبيراً للكوكايين وتواجه ضغطاً مستمراً للحد من إنتاج محصول الكوكا المكون الرئيسي للمخدر وكذلك إنتاج الكوكايين.